La storia si snoda lungo il corso del fiume Modellisti in mostra

E’, in pratica, uno spaccato su storia e persone di Pontassieve. Da sabato prossimo, Le Muratine ospitano l’esposizione ‘Vita e lavori sul fiume’, una serie di diorami realizzati dall’associazione Modellismo & Storia DLF, che racconta del rapporto che da sempre esiste tra le comunità e i corsi d’acqua. Fin dall’antichità gli uomini hanno fondato città e villaggi lungo il corso dei fiumi, per soddisfare le molteplici necessità legate alla propria esistenza. Lungo i fiumi si svolgevano una pluralità di attività produttive, commerciali, ma anche di svago. Tanti anche i mestieri che si svolgevano sul fiume come manifatture, renaioli, lavandaie cenciaioli e tante anche le strutture naturali o create dall’uomo come i mulini, i barchetti, i pontili. Tutto questo universo sarà raccontato con la dovizia di particolari che l’associazione riserva in questa serie di manufatti e miniature, visitabile fino al 21 maggio in piazza Vittorio Emanuele II, con apertura nelle giornate di sabato e domenica, dalle 9,30 alle 12,30.

L.B.