La storia della Pro loco attraverso le sue guide. I premi ai presidenti

La Pro loco di Sesto ricostruisce la propria storia premiando i presidenti che si sono via via succeduti a partire dalla data di costituzione dell’associazione, il 15 marzo 1960, un anno dopo la scoperta della tomba etrusca della Montagnola, uno dei ‘reperti’ più importanti presenti sul territorio sestese. I riconoscimenti, decisi dal presidente e attuale consiglio direttivo, saranno assegnati domani nel corso dell’assemblea dei soci in programma alle 21 al circolo Auser. In particolare, saranno assegnati l’onorificenza di presidente onorario alla memoria degli architetti Marcello Mannini e Frido Chiostri fondatori della Pro loco e presidenti, in momenti diversi, fino al 1986, Silvio Pecchioli (che ha guidato l’associazione dal 1986 al 1990) ed Elena Maggini presidente dal 1990 al 2005: in questo caso il premio sarà consegnato ai familiari. L’onorificenza di presidente onorario sarà data anche a Massimo Rollino (in foto) presidente dal 2005 al 2009 e a Alessandro Baldi al vertice della Pro loco dal 2009 al 2021. Il riconoscimento di consigliere onorario sarà invece consegnato ad Andrea Arrighetti e ad Anna Rita Giarrocco con gratitudine per l’impegno costante.