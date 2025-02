La stilista Eleonora Lastrucci a Firenze

Firenze, 1 febbraio 2025 – Un'atmosfera raffinata ha avvolto l’Hotel Tornabuoni nella giornata di ieri, durante l’Open Day dello showroom della nota stilista Eleonora Lastrucci. Si è trattato di un evento esclusivo che ha accolto ospiti e professionisti del mondo della moda, dell'artigianato fiorentino e dello spettacolo, celebrando il connubio tra alta moda, bollicine e dolci d’autore. La boutique della stilista pratese e la terrazza panoramica dell’hotel hanno offerto ai presenti un ambiente ricco di fascino, in cui è stato possibile ammirare la maestria sartoriale di Eleonora Lastrucci, affacciata sui tetti storici di Firenze. Le sue creazioni iconiche sono frutto di un’attenta ricerca dei tessuti e di una cura meticolosa per i dettagli, che l’hanno resa celebre a livello internazionale come simbolo di eleganza, raffinatezza e di uno stile dall'aura glamour. Ad accogliere gli ospiti in arrivo, la riproduzione dello scettro di Cosimo I, parte dei tre simboli del potere del Granduca, realizzata artigianalmente dalla Bottega Orafa di Paolo Penko, icona del savoir faire fiorentino. Dalle 14 fino a sera, il percorso è stato arricchito da un'esperienza enogastronomica d’eccellenza: vini e prosecchi, tra cui l'iconica “Acqua di Venus” di Ruffino, storica cantina con oltre 140 anni di esperienza, hanno deliziato i presenti con le loro bollicine raffinate, mentre Giulia Pilloni, vincitrice di Bake Off Italia 2024, ha proposto una selezione di dolci pensati per esaltare il connubio tra estetica e sapore, strizzando l'occhio alla palette cromatica dell'Atelier. Non solo moda e gusto, ma anche atmosfere olfattive uniche grazie a Acqua Flor Firenze, che ha reso gli ambienti ancora più suggestivi, diffondendo fragranze racchiuse in bottiglie decorative. Una cornice di artigiani eccellenti rappresentata dalla consulente di Alto Artigianato Francesca Polizzi. A completare l'atmosfera i suoni curati da DJ Trizza. Un appuntamento che ha sottolineato ancora una volta il legame tra moda, lusso e lifestyle d'eccellenza, confermando Firenze, punto di riferimento per l'Haute Couture, la cultura del bello e l'arte del vivere bene.