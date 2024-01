La Settimana del dialogo

Sta per iniziare la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e il Consiglio delle Chiese cristiane di Firenze ha preparato un ampio programma d’iniziative ecumeniche e di dialogo interreligioso in calendario dal 18 al 26 gennaio. Giovedì prossimo alle 18 vespro ecumenico nella Chiesa anglicana, in via Maggio 16, con l’intervento di monsignor Timothy Verdon, direttore del Centro diocesano per l’ecumenismo. Venerdì 19, nella Chiesa luterana di lungarno Torrigiani 11, preghiera ecumenica durante la quale interverrà Irene Filippeou, del patriarcato di Costantinopoli. Lunedì 22, a Santa Lucia sul Prato il pastore Paolo Longo, dell’Esercito della salvezza, interverrà nella preghiera ecumenica. Martedì 23, nella Chiesa dell’Esercito della salvezza, in via Aretina 91, intervento di Marco Bontempi, della Chiesa cattolica. Mercoledì 24, la teologa cattolica Serena Noceti, esperta di ecclesiologia e docente all’Istituto superiore di scienze religiose, terrà una conferenza su “Le conclusioni della prima fase del Sinodo della Chiesa cattolica e il dialogo ecumenico“. L’incontro sarà online su Zoom. Giovedì 25 nella Chiesa ortodossa di Santa Nino (patriarcato di Georgia) in via dei Serragli (angolo con via del Campuccio), nell’ambito della preghiera ecumenica intervento del pastore valdese Francesco Marfè. Tutte le iniziative inizieranno alle 18.

La settimana ecumenica sarà preceduta come di consueto dalla Giornata per il dialogo ebraicocristiano, mercoledì prossimo, dedicata quest’anno al versetto di Ezechiele: "Figlio dell’uomo potranno queste ossa risorgere?". Alle 18,30 dialogheranno online il rabbino capo di Firenze, Gadi Piperno e don Daniele Rossi, parroco di Sant’Ambrogio e San Giuseppe. L’incontro sarà introdotto e moderato da Patrizia Barbanotti della Chiesa valdese. Venerdì 26, infine, subito dopo la conclusione della Settimana ecumenica, appuntamento fiorentino di dialogo tra cristiani e musulmani. Alle 18 nella chiesa di Santo Stefano in Pane, in via delle Panche, incontro sul tema “Sii caritatevole, come lo è Iddio con te“ sura del Corano, nel quale interverranno Hamdan Al Zeqri e don Gherardo Gambelli, parroco della Madonna della Tosse, già missionario in Ciad.