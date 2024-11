La scrittrice Domenica Luciani racconta la sua infanzia fiorentina

Tornano i ’Thè di Toscana Oggi’, gli appuntamenti culturali per gli abbonati di Toscana Oggi, il settimanale delle diocesi, che si svolgono una volta al mese, il mercoledì dalle 16 alle 18, da novembre a maggio a Firenze, Prato, Pisa. Quest’anno le conferenze a Firenze si svolgono in un salone all’interno del Convento della Santissima Annunziata. E il primo appuntamento è per mercoledì prossimo alle 16 con la scrittrice Domenica Luciani e il suo nuovo libro ’Una lavatrice in paradiso. Fatti, gatti e oggetti di casa mia’, pubblicato dalle edizioni Toscana Oggi. Un romanzo memoir fatto di ricordi, storie fantastiche tramandate in famiglia, giochi tra cugine, canzonature tra fratelli, affetti e amicizie, buffi personaggi e aneddoti spassosi. Il libro è ambientato in una vecchia casa fiorentina, dove scarseggia l’acqua corrente e anche le stufe elettriche hanno un nome. Storie popolate da fantasmi e funestate da bombe di cui resta ancora traccia sul pavimento del salotto. Storie incredibili, se non fosse che le stanze e gli oggetti di casa ne sono ancora testimoni. Perché, come sostiene il padre della protagonista, tutti gli oggetti hanno un’anima. E perché, come dice l’autrice, la casa in cui si è nati è il luogo in cui ha avuto inizio la storia più importante.

Dopo decine di romanzi amati da tantissimi ragazzi e ragazze, con questo libro Domenica Luciani, si rivolge a un pubblico più ampio, mantenendo però quel marchio di fabbrica noto ai suoi giovani lettori: raccontare con leggerezza e originalità, di vertendo, avvincendo e emozionando.

Olga Mugnaini