La scomparsa di Kata, Scalfarotto a Nordio: “Perché la Procura non ha disposto subito lo sgombero dell’ex hotel”?

Firenze, 29 giugno 2023 – Nonostante le segnalazioni alla Digos “e le protratte situazioni di illegalità più volte denunciate negli ultimi mesi”, la Procura di Firenze non ha ritenuto di “disporre a procedere allo sgombero dei locali occupati nell'ex hotel Astor di via Maragliano”. Perché? E’ quanto ha chiesto il senatore di Iv-Az, Ivan Scalfarotto, in aula al Senato nel corso del question time, al ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

In particolare Scalfarotto ha chiesto perché “il provvedimento di sgombero sia stata messo in atto solo dopo la sparizione di una minore. La situazione era sconosciuta al grande pubblico, ma non a chi abitava vicino”.

Se il palazzo fosse stato sgomberato prima, forse si sarebbe scongiurata la sparizione di Kata? E la sua scomparsa, conclude Scalfarotto, potrebbe “in qualche modo ascriversi alla permanenza, sua e della sua famiglia, all'interno dello stabile occupato”?

E il ministro Nordio risponde: “Allo stato, secondo quando rappresentato dalla Procura di Firenze non sussistono elementi idonei a ritenere che il rapimento della minore possa essere ricondotto alla sua permanenza nella struttura occupata”.

«La mia è una risposata esclusivamente descrittiva ed interlocutoria perché quando vi è un'indagine in corso il ministro della Giustizia non ha poteri e non può interferire con l'autorità giudiziaria», ha aggiunto il ministro.