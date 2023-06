Scomparsa di Kata, Radio anni 80 rilancia la sua immagine sui display

Firenze, 28 giugno 2023 – Negli ultimi giorni Radio anni 80 è tornata a sensibilizzare gli ascoltatori sulla scomparsa di Kata, diffondendo sui display delle autoradio la sua immagine. Non è una novità, anzi, già dopo poche ore dopo dall'inizio delle ricerche, 24 radio locali toscane del consorzio Meda Dab hanno aderito a questo iniziativa, mostrando, al posto delle slide delle copertine del brano musicale in onda, le foto della piccola Kataleya Alvarez, di cui non si hanno più notizie dal 10 giugno scorso. Appelli per ritrovare Kata si susseguono anche durante i programmi radiofonici delle emittenti. L'invito è sempre lo stesso: chi sa o ha visto qualcosa, chiami il 112.

Le immagini di Kata compaiono sui display delle autoradio grazie al sistema Dab+, che in Germania è già utilizzato per l'allerta nazionale. Oltre a Radio anni 80, le altre 23 emittenti toscane che aderiscono al consorzio sono: Onda Libera, Umbria Radio, Radio Delta, Radio Rock, Radio Cuore, Studio+ Dance, System, Giornale Radio, Rts, Energy, 607080 By Studio+, Errevuti, FunkyCornerRadio, Radio Emme, Radio Studio X, Radio Classica, Radio K55, Radio Netweek, Life Gate, Radio Radio, Radio Sportiva, China e Radio A.