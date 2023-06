La scomparsa di Kata: perquisizioni in garage e box. Si cercano tracce della bimba e di tre persone

Firenze, 29 giugno 2023 – Nuove perquisizioni questa mattina, 29 giugno, in via Monteverdi. Vigili del fuoco e carabinieri stanno cercando tracce di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa dal cortile dall’ex Astor il 10 giugno, in box e garage adiacenti all’ex hotel occupato.

Gli investigatori in particolare cercano tracce di tre persone, tra le quali un parente della bambina che comunque al momento non è indagato.

Secondo quanto si è appreso, gli investigatori dei carabinieri sarebbero impegnati anche nella perquisizione dei locali di una ditta adiacente al cortile dell'ex Astor, che risulterebbe gestita da due fratelli italiani, dove potrebbe essere stata nascosta per alcune ore la piccola Kata dopo il possibile rapimento. I due fratelli sarebbero stati perquisiti come terzi non indagati dalla Procura.

Intanto stamani, i genitori della bambina sono tornati spontaneamente in procura per parlare con il magistrato.

