La ruota anti degrado: "Sarà montata alle Cascine"

di Niccolò Gramigni

Passi avanti per l’installazione della ruota panoramica a Firenze. Da parte della soprintendente Antonella Ranaldi c’è la disponibilità, dopo il colloquio con il sindaco Dario Nardella, a riposizionare una ruota panoramica temporanea, con un periodo magari più lungo rispetto a quello delle festività natalizie a cui eravamo stati abituati. Quello che è certo è che cambierà la location: non più l’area della Fortezza – lì ci saranno i cantieri legati agli scavi sotterranei per la Tav – ma quella delle Cascine, in particolare in piazza Vittorio Veneto, vicino alla fermata della tramvia. Una zona dove, negli ultimi mesi, si sono alternati tanti episodi di microcriminalità.

E Palazzo Vecchio, infatti, spera che, con la ruota, la situazione possa migliorare. D’altronde il ragionamento è il seguente: con più persone e agenti della municipale nell’area, meno delinquenti ci saranno a giro. Alla Fortezza ha funzionato e quindi ora il Comune ci prova con le Cascine. "La presenza della ruota aiuterà ad avere un presidio sociale proprio in quella zona critica - dice Nardella, nel corso di un’intervista a Italia 7 – Per l’installazione, nei prossimi giorni, come Comune, faremo il bando". Il bando dovrebbe essere appunto di una durata maggiore rispetto all’ultima stagione: nel 2022 partì il 2 dicembre per concludersi il 15 gennaio. L’aspetto collegato è quello della sicurezza: "Il presidio fisso alle Cascine è opportuno ma deve essere frutto di avvicendamento di varie forze che si sostituiscono nell’arco delle 24 ore – afferma Nardella -. La polizia municipale è il corpo più presente alle Cascine. Per questo ho chiesto al ministro Piantedosi più agenti". Se dovessero arrivare il mix ruota più forze dell’ordine potrebbe davvero scoraggiare i delinquenti.

Alessandro Draghi, capogruppo di Fdi, chiede se "a questo punto sarà modificato il progetto per la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto dell’architetto Vallerini", mentre il suo collega di partito, il consigliere regionale Francesco Torselli esorta Nardella a bussare alla porta del Viminale per "aprire un Cpr". Ad ogni modo i lavori per il progetto di piazza Vittorio Veneto, spiega l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, "partiranno ben dopo Natale, quindi quando la ruota sarà smontata". A livello politico, Forza Italia, reduce anche dalla passeggiata per la sicurezza, ci mette il carico: "Il sindaco Nardella si accorge soltanto ora del degrado alle Cascine?", attacca il coordinatore regionale Marco Stella comunque è favorevole "alla ruota in piazza Vittorio Veneto ma" chiede che "anche il luna park venga risistemato in quella zona".