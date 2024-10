La ricetta di Funaro per la Gen Z: "Tpl, orario notturno prolungato. E mi impegno a far riaprire la Flog"

Garantire una intermodalità strutturale e strutturata fronte trasporti come avviene nelle altre metropoli d’Europa. A partire dal prolungamento degli orari a coprire la fascia notturna di bus e tramvia. E, ancora: maggior sicurezza e presidio da parte delle forze di polizia municipale in punti della città che non rientrano nella fascia rossa di criticità per microcriminalità. Più eventi, iniziative, spettacoli, momenti di socialità tesi a riempire le piazze.

La Gen Z fiorentina (quella dei nativi digitali, nati tra il 1997 e il 2012) fa sentire la sua voce. E la sindaca Sara Funaro risponde. Ospite a Controradio, la prima cittadina apre alla possibilità, fronte Tpl, di una misura che certifichi il prolungamento dei mezzi pubblici in orario notturno: "Bisogna prestare molta attenzione al tema del divertimento dei ragazzi - ha detto Funaro - I ragazzi sicuramente scelgono le città per l’offerta abitativa, formativa e per le opportunità professionali. Ma la giunta è impegnata per far conciliare il diritto al riposo e alla tranquillità della residenza, con il diritto dei giovani di divertirsi, di avere spazi. L’idea è quellla di avere un trasporto su gomma e tramviario prolungato, con incentivi mirati sul trasporto alternativo alla macchina, che strizzi l’occhio alla mobilità sostenibile. E la scelta di abbinare l’abbonamento del Tpl ai servizi di bike sharing gratuitamente va esattamente in quella direzione".

Funaro ammette che nei ragazzi il tema sicurezza "è sicuramente più sentito di quello che si pensi nell’immaginario collettivo". Ricordando da un lato lo sforzo sin qui di Palazzo Vecchio, di concerto con la prefettura in sede di Cosp, con la Pol-Cascine, Pol-metro e l’assuzione di 200 nuovi vigili (100 entro novembre e 100 entro il 2025) mirata rinforzare il "servizio di prossimità".

Ma oltre ai presidi c’è dell’altro. Funaro fa notare che la questione sicurezza "si affronta anche riempiendo la città di socialità. Lo abbiamo fatto, ora, con l’Autunno fiorentino. E lo andremo a implementare sempre di più per avere luoghi dove si fa cultura, spettacolo e socialità per i ragazzi, le famiglie e tutti i nostri cittadini".

"Dobbiamo offrire - ha aggiunto - una socialità che va insieme all’offerta culturale, questa è la cosa più importante. Musica dal vivo, spettacoli teatrali, costruendo questi percorsi insieme ai ragazzi. Non è un caso che abbiamo in mente di fare, e si farà, la Consulta dei giovani".

Notizia ulteriore, è quella di una (ri)presa in mano di un dossier caldo e caro agli adulti di oggi: la possibilie riapertura della Flog, il tempio del rock-indie toscano della Fondazione lavoratori officine Galileo, chiusa da anni. "Come giunta - ha rivelato la sindaca -, e ne ho parlato con l’assessora Letizia Perini, vogliamo tenere l’impegno politico sulla Flog".

