La Regione: “Per il cloud nazionale risorse solo ai Comuni”

Firenze, 11 aprile 2023 - "Il governo, anche quello precedente, nella migrazione al cloud nazionale ha dato direttamente le risorse ai Comuni anziché alle Regioni", mentre invece "se ci fosse stata una maggiore attenzione verso i soggetti di riferimento regionali, probabilmente questo passaggio sarebbe stato gestito con maggiore facilità". Lo ha affermato Stefano Ciuoffo, assessore alle infrastrutture digitali della Regione Toscana, a margine della presentazione di un bando del Pnrr sulla facilitazione digitale. "Quel passaggio ha messo gli enti locali - ha spiegato -che non hanno strutture proprie, che non hanno competenze proprie, nella condizione di accedere alcuni sì alle proprie Regioni di riferimento, ma molti semplicemente a gestori privati che hanno fatto da facilitatori nella migrazione della propria struttura amministrativa nel cloud nazionale, quando il cloud nazionale ancora non è costituito nella sua forma matura". Come Regione Toscana, ha detto Ciuoffo, "noi puntiamo a mantenere la validità di un centro cloud regionale" nel quale "vengono gestiti i big data degli enti locali", per cui "noi e poche altre Regioni che hanno una storia più avanzata rispetto ad altre, cerchiamo di mantenere la titolarità di questo centro. Su questo siamo investendo risorse nostre".