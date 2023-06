La ratifica del nuovo amministratore

Luca

Lo scorso anno abbiamo revocato l’amministratore non approvando il bilancio consuntivopreventivo e, nella stessa seduta, nominato il nuovo che, nel febbraio scorso, ha convocato un’assemblea straordinaria per l’approvazione del passaggio di consegne, senza indicare nell’ordine del giorno l’accettazioneconferma per la nomina dell’incarico. Idem per la prossima assemblea. Le volevo chiedere: occorre la ratifica?

Gentile lettore, mi scusi la sintesi della sua lunghissima lettera. In merito alle dinamiche che ha scritto la prima anomalia emerge “dall’approvazione del passaggio di consegne”. Devo dire che in 29 anni di lavoro è la prima volta che lo vedo. Ciò detto il passaggio di consegne è e rimane uno dei passaggi più delicati ove si annida una delle principali responsabilità dell’amministratore di condominio. Questo passaggio non dovrebbe essere rimesso all’approvazione dell’assemblea, ma curato in modo zelante, veloce e completo dall’amministratore. Il fatto che abbia rimesso all’approvazione assembleare l’avvenuto passaggio, debbo dire che sulla carta mi piace poco, sembra quasi volersi spogliare di responsabilità rimettendola al Condominio che, approvando appunto il passaggio, se ne assume ogni conseguenza. I condomini non sono in grado di sapere e decidere. Per quanto invece la nomina dell’amministratore questo è rinnovata di anno in anno per legge, sebbene la giurisprudenza sul punto ad oggi non sia conforme e, alcuni orientamenti, ritengono che a cadenza di un anno si è un anno no l’amministratore debba essere di nuovo confermato.

