La procura chiede il rinvio a giudizio di Marcello Dell’Utri e della moglie: "Omesse variazioni patrimoniali"

La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Marcello Dell’Utri e per la moglie Miranda Ratti per mancata comunicazione di variazioni patrimoniali, cosa cui Dell’Utri era tenuto per la legge Rognoni-La Torre come condannato per concorso esterno in associazione mafiosa nel 2014. Le accuse sono di trasferimento fraudolento di valori e di mancata comunicazione delle variazioni che, nei saldi di un decennio, la Dda fiorentina ha stimato in 42.679.200 euro. Nel marzo scorso la Dda aveva ottenuto il sequestro di 10,8 milioni individuati nei flussi di conto di Dell’ Utri e consorte.