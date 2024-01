La prima uscita ufficiale di Sara: "’Insieme’ per cambiare la città". La partenza è dal Palacongressi

di Antonio Passanese

Dopo settimane di silenzio e a un mese e mezzo dalla sua investitura, Sara Funaro (finalmente) esce allo scoperto. E per farlo la candidata a Firenze del Partito democratico sceglie un luogo simbolo: la sala Rossa del Palacongressi, come fece il sindaco Dario Nardella e dove, nel 2008, lanciò la sua sfida l’ex premier e oggi leader di Iv Matteo Renzi. Appuntamento venerdì 19 gennaio, alle 21, per una serata intitolata ‘Insieme’. Così, in seguito alla frattura con tanto di scissione tra i dem guidata da Cecilia Del Re e la candidatura autonoma di Italia Viva, che schiera la vicepresidente della Regione, Stefania Saccardi, quello dell’assessora al Welfare e alla Scuola è "il punto di partenza" del cammino verso le elezioni amministrative del prossimo 9 giugno. La candidata si presenterà ai fiorentini nel corso di una serata-evento, che vedrà la partecipazione di diversi esponenti della società civile, con i quali l’assessora "dialogherà: ognuno di loro racconterà la propria storia e aprirà una porta sul domani e sulla storia di Firenze, da scrivere insieme", spiega.

L’assessora è conscia del fatto che "ci aspetta una campagna elettorale lunga e impegnativa – osserva la stessa Funaro – L’affronteremo insieme ai fiorentini e alla coalizione. Il gioco di squadra sarà il nostro grande valore aggiunto: insieme arriveremo lontano", perché "è insieme che si creano, giorno per giorno, solide basi per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e per migliorare la vita della nostra comunità. Insieme non è uno slogan, è il mio stile di vita e modo di essere, è il nostro modo di fare politica. E’ la nostra storia e sarà anche il nostro futuro".

Dunque, ’Insieme’ ai fiorentini, per la città e insieme per cambiare sarà dunque il leit motiv di questa lunga campagna elettorale che vede ’Insieme’ ai dem anche Sinistra Italiana, Volt, Verdi, +Europa, il Movimento di azione laburista, i socialisti e Azione di Carlo Calenda. Sul palco, con Sara Funaro interverranno, tra gli altri, la direttrice artistica di Venti Lucenti Manu Lalli, l’ideatrice della start up Menaboh Gaia Rialti e il direttore dei servizi di Fondazione Caritas Firenze legati al sociale e alla marginalità Marzio Mori.

Nel corso dell’evento di venerdì 19, prima dell’intervento finale della candidata, sarà proiettato il video realizzato da Corrado Ceron, regista e sceneggiatore, nel 2022 al cinema con “Acqua e anice”: il video racconterà, attraverso parole e immagini, chi è Sara Funaro.