La prima Giornata della polizia locale. Il governatore Giani premia gli agenti

E’stata celebrata a Firenze la prima Giornata della polizia locale, istituita dalla Regione Toscana. La data del 16 maggio non è stata casuale perché proprio in questa giornata, nel 1975, fu approvata la prima legge regionale che adottó il Gonfalone della Regione col drappo bianco, bande verticali rosse e frangia d’argento con al centro il Pegaso. I lavori di ieri sono stati aperti dal presidente della Toscana Eugenio Giani (nella foto) con un excursus sulla scelta della data. A seguire sono intervenuti l’assessore alle politiche della sicurezza Stefano Ciuoffo, un rappresentante di Anci Toscana e Gianni Lorenzetti, presidente dell’Upi Toscana. "Oggi – ha detto il presidente Giani - celebriamo una ricorrenza importante per la nostra Regione: esattamente 50 anni fa, il Pegaso veniva scelto come simbolo distintivo della Toscana. La giornata di oggi rende quindi omaggio a chi quel simbolo lo porta sulle divise ogni giorno: la polizia locale, urbana, comunale e provinciale". Giani ha poi introdotto il tema della scuola regionale di formazione "che - ha sottolineato - vogliamo finalmente autonoma e toscana, superando l’attuale assetto interregionale". Oltre a valorizzare l’attività della polizia locale sul territorio, sono state raccontate le migliori esperienze e pratiche in materia di sicurezza urbana. La cerimonia si è conclusa con la premiazione e la consegna degli encomi agli operatori distinti per meriti di servizio.

Lisa Ciardi