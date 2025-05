La panchina delle api per sensibilizzare sulla biodiversità

Il rispetto per l’ambiente parte dall’amore per le api e dai bambini. Il progetto del servizio educativo domiciliare ’Le orme dei piccoli’ di Cascia punta sulla conoscenza di questo insetto tanto piccolo, quanto prezioso per il futuro. Le educatrici hanno coinvolto i piccolini in attività laboratoriali e momenti condivisi, permettendo loro di scoprire quanto le api siano preziose per l’equilibrio dell’ecosistema.

L’obiettivo? Avvicinare i bimbi a questo mondo, sensibilizzando le nuove generazioni al tema della biodiversità e della sostenibilità. Ora il progetto si è trasformato in una ’Panchina delle Api’, un’installazione simbolica e colorata nata dalla collaborazione col Comune di Reggello. Al taglio del nastro con educatrici e famiglie, c’era anche l’assessore all’istruzione Adele Bartolini. "Non è solo un arredo urbano – ha detto – ma un segno dell’impegno che parte dall’infanzia e si apre alla comunità. Educare al rispetto dell’ambiente deve cominciare dai più piccoli. Sosterremo sempre progetti che uniscono educazione, cittadinanza attiva e tutela del territorio".

La panchina è stata inaugurata nella giornata delle api ed è un rinnovato impegno collettivo per unire natura, comunità e crescita consapevole.