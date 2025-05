Il Forte Belvedere gratis per i residenti. L’inaugurazione sarà il 24 giugno

Il Forte Belvedere sarà aperto gratuitamente per tutti i residenti della Città Metropolitana a partire dal 24 giugno, festa di San Giovanni. È quanto dispone la delibera dell’assessore alla Cultura, Giovanni Bettarini, che stabilisce i criteri per la fruizione del Forte che sarà aperto fino al 15 ottobre dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20, con possibilità di chiusure posticipate in caso di eventi (lunedì chiuso). L’accesso sarà gratuito per i residenti della Città Metropolitana, ferme restando le condizioni tariffarie vigenti per le attività culturali presso la struttura e l’accesso a pagamento per tutti gli altri visitatori (l’intero 5 euro, il ridotto 3 euro).

"Andiamo avanti con il progetto di rilancio del Forte Belvedere per restituirlo ai fiorentini" ha detto l’assessore Bettarini. "Abbiamo già affidato la gestione a Fondazione MUS.E per le terrazze della palazzina, la caffetteria e il bookshop, per i prossimi 10 anni con l’idea di organizzarvi eventi culturali diversificati, performance live, eventi di arte pubblica, conferenze, proiezioni cinematografiche e festival. Adesso, per restituirlo ai fiorentini rendendolo sempre più frequentato e in grado di attrarre un pubblico variegato, abbiamo deciso l’ingresso gratuito per tutti i residenti a Firenze e nella Città Metropolitana". La delibera sancisce anche che per il 24 giugno, festa del patrono, saranno gratuiti per i cittadini dell’area metropolitana tutti i Musei Civici Fiorentini, e prevede anche l’apertura al pubblico di Torre San Niccolò, del Baluardo di San Giorgio, di Porta San Frediano e Porta Romana, con la gratuità per la festa di San Giovanni e per i residenti dell’area metropolitana anche ogni prima domenica del mese per la Domenica Metropolitana.

Sono poi organizzate, grazie alla valorizzazione della Fondazione MUS.E, le aperture secondo i seguenti calendari e orari: Porta San Frediano: dal 24 al 30 giugno 2025 – dalle ore 17 alle ore 20 (visite ogni 30 minuti); dal 1° al 31 luglio 2025 – dalle ore 17,00 alle ore 20 (visite ogni 30 minuti). Torre San Niccolò: dal 1° al 31 agosto 2025 dalle ore 17 alle ore 20 (visite ogni 45 minuti). Porta Romana: 1 al 30 settembre 2025 dalle ore 16 alle ore 19 (visite ogni 30 minuti) Baluardo San Giorgio: 1° venerdì del mese di luglio – dalle ore 17 alle ore 20 (visite ogni ora); 1° venerdì di agosto – dalle ore 17 alle 20 (visite ogni ora); 1° venerdì di settembre – dalle ore16 alle ore 19 (visite ogni ora).