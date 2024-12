La notte dell’orgoglio: "Le nostre imprese sono fondamentali per l’economia"

Grande successo per l’edizione 2024 della Confcommercio Night che ha riunito nella Terrazza Martini di Firenze oltre 400 imprenditori del terziario e rappresentanti del mondo politico ed economico provenienti da tutta la Toscana.

L’evento, organizzato da Confcommercio Toscana, si è così confermato un momento chiave per il confronto e l’incontro fra istituzioni e imprenditori celebrando, insieme ai successi della categoria, il patrimonio di relazioni che giorno per giorno viene costruito sul territorio per favorire lo sviluppo e il benessere attraverso il commercio, il turismo ed i servizi.

La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri, tra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con la vicepresidente Stefania Saccardi, la sindaca di Firenze Sara Funaro e molti altri sindaci dei Comuni toscani, tra i quali il primo cittadino di Pistoia Alessandro Tomasi, l’assessora regionale all’Istruzione, Lavoro e Pari Opportunità Alessandra Nardini, il presidente di Unioncamere Toscana Massimo Guasconi e il segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, Giuseppe Salvini.

Ad accogliere gli ospiti il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano e il direttore generale Franco Marinoni, che hanno sottolineato l’importanza di un settore come il terziario, capace di adattarsi e innovarsi nonostante le sfide del contesto economico attuale.

"Per una sera, Firenze si è trasformata nella capitale del terziario toscano. Questo evento non è solo una festa ma anche un riconoscimento al valore delle oltre 50mila imprese che rappresentiamo, fondamentali per la nostra economia", sottolinea Marinoni.

La Confcommercio Night si è svolta in un’atmosfera informale, offrendo l’occasione per scambiarsi idee, consolidare relazioni e riflettere sulle prospettive future del settore.

"Il terziario è il cuore pulsante della nostra economia e il nostro compito è continuare a sostenerne la crescita e l’innovazione. La serata ha dimostrato quanto sia forte la coesione tra imprenditori e istituzioni in Toscana", aggiunge il presidente Cursano.

Al taglio della torta, infine, il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani ha espresso "sincero apprezzamento" per l’operato della Confcommercio Toscana.