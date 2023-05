La nona edizione del premio intitolato ad Ada Cullino Marcori a Marco Vichi e Beatrice Bertaina

Vincitori ex aequo Marco Vichi e Beatrice Bertaina della nona edizione del Premio Firenze Ada Cullino Marcori 2023. La cerimonia di premiazione è in programma domani all’Abbazia di San Miniato. Il riconoscimento è promosso dalla Fondazione Ada Cullino Marcori e dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Il riconoscimento viene assegnato a persone ed enti che, attraverso il proprio lavoro e le proprie opere, siano stati capaci di dare lustro a Firenze. Il premio speciale della giuria sarà assegnato a Marco Ferri per il libro ’I Sepolcri dei Medici’, mentre altri riconoscimenti speciali andranno a Francesco Baldanzi, per i suoi scritti sui medici e la medicina a Firenze fra ‘500 e ‘800 e a Leandro Giribaldi per la regia del film ’Nessuna Ricompensa-La storia della Misericordia di Firenze’.