La neosindaca Catani svela la giunta: "Alta competenza e tanto rigore"

Silvia Catani, nuovo sindaco di Vaglia, espressione del Pd, ha battuto Riccardo Impallomeni, vicesindaco uscente, espressione della continuità con le due amministrazioni Borchi, che si era proposto con una lista civica.

Ci descriva la sua giunta.

"Due donne e due uomini che metteranno a disposizione la loro grande competenza. Marinella Rocchi, da sempre impegnata nel sociale con laurea in Pedagogia con indirizzo psicologico, si occupa di progetti di inclusione sociale per il Comune di Firenze. Stefania Lombardo, impiegata pubblica dottorata in ingegneria agro-forestale, segue il trasferimento delle innovazioni in agricoltura ed è portavoce delle Donne Democratiche Metropolitane; Fabrizio Milesi, esperto in pianificazione territoriale, urbanistica e valutazioni ambientali; Giovanni Cresci, astrofisico ad Arcetri, Segretario PD e Consigliere uscente, che sarà anche vicesindaco".

Dopo 10 anni di guida Borchi finisce un’era per Vaglia?

"Siamo chiamati a concretizzare il cambio di rotta che il nostro programma di mandato prevede e che gli elettori hanno chiesto".

Da cosa partirà il suo operato?

"Il primo punto ridare fiducia e operatività alla macchina comunale. Stiamo riavviando un dialogo con tutte le istituzioni".

E l’ex cava di Paterno?

"La vicenda è stata utilizzata strumentalmente, attraverso una narrazione parziale e scorretta, poi sempre smentita dai fatti. Mi riferisco, in particolare, all’asserzione che ci sia stata una volontà di ‘nascondere’ la discarica abusiva con una autorizzata, che si è dimostrata una calunnia. Credo sia arrivato il momento di impegnarci perché sia realizzata la bonifica. Siamo già in ritardo".

Quale sarà il suo primo passo in merito alla questione scuola? Rimarrà al Barellai?

"Il primo passo per il Barellai sarà valutare modalità e costi per la messa in sicurezza del sito, necessaria per poter programmare qualsiasi intervento sugli edifici scolastici. Su questo intendiamo sensibilizzare la Regione perché ci supporti per una soluzione percorribile ed economicamente sostenibile"

Un messaggio al suo ex sfidante Impallomeni?

"La nostra impostazione si basa tutta sul dialogo. Una sua eventuale disponibilità a mettere costruttivamente a disposizione l’esperienza maturata sul territorio in questi anni non può che essere gradita".