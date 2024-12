La movida reagisce: "A ballare si va in tram"

Anche la movida viene scossa dal nuovo codice della strada. Le pene più severe per la guida in stato di ebbrezza portano i gestori di locali notturni, bar e discoteche a fare i conti con un mercato sempre più ridotto. Ma se da una parte le restrizioni penalizzano l’industria del divertimento, dall’altra c’è chi ha provato a trasformarle in un’opportunità, fornendo ai clienti un itinerario alternativo a prova di di alcol test. Come? Usando la tramvia. È il caso dello storico Tenax, che sui social ha pubblicato l’esatto percorso per raggiungere la disco usando solo i mezzi pubblici. A prova di drink, si potrebbe dire così.

L’itinerario, semplice ma efficace, suggerisce ai clienti dei locali notturni di prendere la linea T2 Vespucci. Facilmente raggiungibile da ogni lato della città. Una volta saliti sulla linea, il locale suggerisce di scendere alla fermata ‘Aeroporto’ e da lì proseguire a piedi per circa 10 minuti. "Sì, ma la tramvia a una certa ora chiude", diranno gli scettici. Ma la linea T2, che copre una delle tratte più frequentate della città, ha una corsa finale alle 2 di notte e riprende il servizio alle 5 del mattino. Una fascia oraria perfetta per i frequentatori del Tenax, di cui solitamente fino all’1 sulla pista non c’è traccia. Insomma, un piccolo gesto che, se seguito, permette di tornare a casa senza il rischio di prendere la patente.