La mostra a palazzo Malaspina

Fotografie d’arte, manufatti artigianali in ceramica, componimenti poetici e una video installazione. Tutti linguaggi espressivo racchiusi nel progetto culturale "In attesa di Gaia" in mostra a Palazzo Malaspina di San Donato in Poggio, borgo nel Comune di Barberino Tavarnelle. Una mostra arricchita dalla presenza di piante succulente in quanto arte e cultura si coniugano con natura in un progetto artistico poliedrico e trasversale, promosso dal Comune di Barberino Tavarnelle e realizzato dall’associazione di promozione sociale "Le "Tre e un Quarto", che sarà possibile vedere fino al 7 gennaio. La mostra espone 39 immagini d’arte in piccoli ambienti naturali disposti tra i piani del palazzo e provenienti dal giardino SottoVico. Oltre alle fotografie d’arte e alle forme vegetali, "In attesa di Gaia" contiene una serie di manufatti artigianali in ceramica realizzati dai ragazzi all’interno dell’Orto botanico "Giardino dei Semplici".