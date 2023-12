La moda incontra la solidarietà. Cinque borse donate alla Caritas per le iniziative di beneficenza

La moda incontra la solidarietà. Cinque futuri designer di accessori, studenti del Polimoda di Firenze, hanno realizzato altrettante borse d’autore, regalandole alla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze che le potrà usare per iniziative di beneficenza e raccolta fondi per sostenere le attività in favore dei più fragili. La donazione è stata fatta nei giorni scorsi nella sede Polimoda di Villa Favard. "La moda non è solo bellezza ed estetica, ma anche sostenibilità e solidarietà, e questa iniziativa lo dimostra. Ringrazio il Polimoda per essere accanto a noi nell’assistenza a chi ha più bisogno e ringrazio gli studenti, che hanno realizzato borse belle utili, che portano del bene agli altri": commenta Vincenzo Lucchetti, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze.