"La mia Bea, entusiasmo e capacità" Oggi il premio giornalistico Torrini

"Bea aveva due passioni: scrivere e il vino. Le ha unite nel suo lavoro che faceva egregiamente, con entusiasmo e correttezza. Vogliamo ricordarla con un premio che incoraggi altri giovani a intraprendere la sua strada, spesso non facile, ma che merita di essere percorsa". Marco Torrini ha dovuto dire addio per sempre alla sua seconda figlia, la nostra collega della Nazione Beatrice.

Era la notte della vigilia di Natale del 2020 e la sua partenza è stata improvvisa, inattesa, inaccettabile, soprattutto per un genitore.

"Due giorni dopo, a Santo Stefano, in piene restrizioni Covid, la chiesa del Matassino dove abbiamo svolto il funerale era piena di persone, colleghi, amici, rappresentanti delle istituzioni – ricorda babbo Marco -. Abbiamo avuto la prova di quanto Bea fosse amata".

Da qualche anno la nostra collega Beatrice curava la cronaca quotidiana per la Nazione per il territorio del Valdarno fiorentino.

"Era un orgoglio per lei, un traguardo che viveva con grande responsabilità e che abbinava al giornalismo vinicolo" ricorda ancora il padre. Aveva viaggiato tanto proprio per amore del vino, aveva conosciuto persone anche molto note in tutta Italia e all’estero e frequentato convegni e rassegne. Era instancabile e sempre sorridente e solare. Oggi alle 12,30 al Palazzo degli Affari di Firenze nell’ambito delle anteprime del vino dei Consorzi dell’Altra Toscana, babbo Marco e mamma Miralba consegneranno il primo premio Beatrice Torrini a un giornalista giovane scelto per come racconta il vino con le sue parole e con i valori di Bea: professionalità, correttezza e disponibilità.

Ci saranno la vicepresidente e assessore regionale Stefania Saccardi, il presidente di Avito Francesco Mazzei, il direttore Rai Toscana Giovanni Iannelli e il responsabile documentari Lorenzo Di Dieco, rappresentanti di Intesa San Paolo.

La Nazione sarà presente all’appuntamento con il caporedattore centrale Cristina Privitera e il responsabile delle pagine di metropoli e provincia Maurizio La Ferla. Annunciato anche il saluto del governatore Eugenio Giani.

Manuela Plastina