La maxiraccolta per i rifugiati: "Il cuore si scioglie" dà una mano a novemila vittime della guerra

Oltre 80.119 euro a sostegno dell’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati che, dal 1950, assiste le persone costrette a fuggire da guerre e persecuzioni. È la cifra raccolta grazie alle donazioni di soci e clienti di Unicoop Firenze, con la campagna natalizia promossa in collaborazione con la fondazione "Il Cuore si scioglie". Avviata il 9 dicembre e chiusa il 9 gennaio, ha visto soci e clienti effettuare oltre 6mila donazioni, direttamente alle casse dei punti vendita Coop. Un contributo decisivo è arrivato poi dalle 42 sezioni soci che, in collaborazione con associazioni e dipendenti, hanno organizzato oltre 30 appuntamenti con oltre 2mila partecipanti fra cene, spettacoli, mercatini, ma anche momenti informativi col team dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. La cifra raccolta si aggiunge ai 200mila euro messi a disposizione da tutte le cooperative di consumatori e alle donazioni di altre coop, per un totale di oltre 313mila euro. "In questo tempo difficile, in cui conflitti e violenza dilagano - ha dichiarato Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze - questa campagna ha portato l’attenzione sui civili in fuga dalla guerra, coloro che pagano il prezzo più alto: vogliamo ringraziare i soci e clienti che, con oltre 6mila donazioni, hanno contribuito con generosità".

"Teniamo a esprimere la nostra gratitudine a Unicoop Firenze, ai clienti, soci e a tutto il mondo Coop per il generoso sostegno ancora una volta garantito a rifugiati e sfollati - ha dichiarato Giovanna Li Perni, responsabile della raccolta fondi delle aziende per Unhcr Italia -. Un supporto che, da un lato, si trasforma in aiuti salvavita per migliaia di persone costrette a fuggire dai conflitti in Sudan, Ucraina, Libano e Gaza e, dall’altro, serve a sensibilizzare l’opinione pubblica". "Attività come queste - ha proseguito Raffaele Crocco, direttore dell’Atlante delle guerre - ribadiscono quanto sia importante fare qualcosa di concreto per chi si trova in situazione di conflitto. Per noi dell’Atlante è stato importante esserci".

Complessivamente saranno novemila i rifugiati aiutati grazie a questa campagna. In particolare, in Libano, ogni famiglia interessata riceverà un kit di aiuti composto da 5 coperte, 5 materassini, 5 materassi, una tanica per l’acqua, una lampada solare, un set da cucina; in Sudan i fondi permetteranno l’acquisto di tende per gli sfollati; in Ucraina alimenteranno un contributo economico per cibo, medicine e affitto; a Gaza verranno usati per acqua, coperte, vestiti, taniche e materassi inviati nella Striscia attraverso la Mezzaluna Rossa egiziana.