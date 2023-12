La lunga notte a bordo dello yacht : "Costa Buriana"

Ultimo dell’anno in crociera con divertimento assicurato. La Compagnia stabile del Teatro Nuovo Sentiero (via delle Panche 36) invita tutti a bordo di "Costa Buriana" di Sandra Ballerini. Lo spettacolo (ore 21) è un viaggio che comincia nel lusso e nella tranquillità generale, garantita dalla direttrice di crociera e resa possibile dal ’qualificato staff’, a cui viene imposto di mettere i desideri dei passeggeri al primo posto. Ben presto la sfavillante vacanza a bordo della Costa Buriana diventerà una crociera da incubo e per i poveri ’ricchi ospiti’ andrà tutto storto. Sotto la costante supervisione della direttrice accadranno i fatti più incredibili e i protagonisti avranno momenti di rabbia, di divertimento, di paura e perché no, anche d’amore. Durante il ’Ballo con il Capitano’, compreso nel pacchetto di viaggio, una tempesta scuoterà l’andamento della nave e degli accadimenti. Da qui avrà inizio una serie di eventi nefasti e rocamboleschi che faranno tribolare i passeggeri. Info: 3383663526.