La lotta alle zanzare si fa con un’app

Le zanzare di Bagno a Ripoli son sotto osservazione grazie al "Mosquito alert", un’applicazione gratuita anti punture di un progetto di "cittadinanza scientifica". Tutti i ripolesi possono scaricare l’App da www.mosquitoalertitalia.it e inviare segnalazione di zanzare o di ambienti larvali, foto degli insetti e immagini delle punture subite. Le informazioni arriveranno ai ricercatori del dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive della Sapienza di Roma. L’obiettivo è creare una mappa sulle specie di zanzare presenti, del rischio di puntura e una valutazione del rischio di trasmissione di virus. Intanto con un’ordinanza del sindaco, ripartono le regole da seguire per prevenire la nascita degli insetti: l’amministrazione ha fatto partire il trattamento anti-larvale nei luoghi pubblici, ma in media il 70% dei focolai di zanzare sul territorio urbano partono da zone private. Tutti i cittadini si devono attenere alle regole per orti e giardini, partendo dal non lasciare depositi di acqua; stessa cosa vale per i cantieri e i cimiteri.