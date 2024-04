La ’Half Marathon’ compie quarant’anni. Cinquemila al via, doppio evento benefico

Appuntamento podistico di grande rilievo domenica 7 aprile in città. Si corre un’edizione speciale della "Half Marathon" che festeggia i 40 anni. Si parte alle 9 da Lungarno della Zecca Vecchia per arrivare in piazza Santa Croce dopo aver percorso una sorta di doppio anello nel centro storico. Una formula collaudata per limitare e annullare quasi del tutto i disagi legati alle deviazioni del traffico.

Tre le distanze previste, sia a livello competitivo che amatoriale. La mezza maratona classica di 21 chilometri e 97 metri, la ’mezza per uno’ (percorso da suddividersi in coppia), infine la non competitiva di 10,5 chilometri. Chiuse le iscrizioni alla competitiva, ci si può iscrivere ancora per la non competitiva direttamente presso il Village in Piazza Santa Croce sabato 6 aprile dalle 10 alle 20 e domenica 7 dalle 7.30 alle 8.45. Per ogni iscritto alla corsa non competitiva Uisp (promotore dell’evento) donerà in beneficenza 1 euro al Centro Casadasè che si occupa di assistenza a soggetti autistici.

In questa edizione 2024 saranno oltre 5.000 i podisti al via, suddivisi nei tre percorsi, di cui il 42% sono donne. Le iscrizioni infatti, alla chiusura al 31 marzo, hanno toccato quota 4.253 così suddivise: 3.200 per la 21 km di cui 948 donne; 857 alla non competitiva, mentre sono 97 le coppie che si sono iscritte alla ‘staffetta’ mezza per uno. A questa cifra vanno sommati coloro che si iscriveranno per la non competitiva sabato e domenica mattina. Oltre 420 i volontari lungo il tracciato e all’arrivo ad assistere i podisti, facenti parte per lo più delle società podistiche e di atletica della Città Metropolitana di Firenze. Gli sponsor tecnici sono Joma e Maxismall, con main sponsor Banca Alta Toscana. Sono attesi al via campioni di valore. Ai partecipanti della prova sulla distanza di 21 km e 97 metri sarà regalata una maglia tecnica di colore bianco e rosso.

Per celebrare il 40° anno della corsa Uisp Firenze ha realizzato una medaglia speciale che andrà al collo di tutti gli atleti che porteranno a termine la gara competitiva. Il 6 e 7 aprile al Villaggio di Piazza Santa Croce ritiro pettorali e tante altre iniziative ricreative e di solidarietà. Per l’iscrizione inviare una mail con nome, cognome e orario a [email protected] e un contributo di 10 euro per gli adulti e 7 per i bambini, che sarà devoluto in beneficenza a Firenze in Rosa Onlus.

Francesco Querusti