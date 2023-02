La Fondazione Foemina ricorda Scarselli

Caterina

Ceccuti

Erano presenti quasi 250 persone alla serata in ricordo di Gianfranco Scarselli, noto ginecologo fiorentino che nel 2007 – insieme al professor Mauro Marchionni – ha dato vita alla Fondazione Foemina, impegnata nella realizzazione di servizi per il benessere della donna e del neonato. Un evento speciale, sentito, nel quale molte persone che hanno condiviso con l’apprezzato medico fiorentino ricordi affettuosi, passione per il ballo e, soprattutto, per la solidarietà, hanno potuto ritrovarsi e festeggiare insieme. Non a caso la serata, commovente e allo stesso tempo spumeggiante, ha visto la partecipazione dei ballerini della Scuola di ballo Arthur Murray di Firenze, dell’atelier di alta moda GiuliaCarla Cecchi e della Gioielleria Grassi di Firenze, che con il loro sostegno hanno permesso di raccogliere 10.000 euro a favore del progetto "Per ogni donna – Cure senza barriere", promosso dalla Fondazione Foemina con il contributo di Fondazione CR Firenze, allo scopo di acquisire la strumentazione necessaria per migliorare l’accesso alle cure ostetrico ginecologiche nel Dipartimento Materno Infantile di Careggi alle donne con disabilità motoria. "Fino ad oggi -spiega Felice Petraglia, Presidente di Fondazione Foemina- sono stati acquisiti 4 lettini elettrici e 4 sollevatori, che andranno a implementare le strumentazioni già esistenti. Ma ne occorrono altri anche negli ambulatori di prevenzione dei tumori, di endometriosi, di menopausa, di isteroscopia, di adolescenza, di medicina prenatale e di diagnosi prenatale". Un momento particolarmente emozionante della serata è stato il ricordo che di Scarselli ha fatto la figlia Valentina, attraverso una serie di filmati che ne hanno ripercorso la carriera, l’impegno sociale, la passione per la danza.