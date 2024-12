La Fondazione Claudio Ciai ha compiuto dieci anni: "Al servizio di chi ha bisogno"

Il Natale per il mondo dei disabili è un momento di condivisione e di verifica della situazione sanitario-assistenziale. Come segretario dell’Afad (Associazione Famiglie Assistenza Disabili) Leopoldo Gori dice: "E’ doveroso segnalare un’associazione che ha compiuto dieci anni: si tratta della Fondazione Claudio Ciai, che si occupa di inclusione sociale di persone con disabilità e con storie di fragilità". "Tutto è iniziato nel 2010 – racconta il presidente Francesco Ciai (foto) – quando mio padre Claudio fu travolto da un camion in autostrada durante una trasferta di lavoro".