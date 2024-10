La fine di un amore narrata dallo scrittore Diego Da Silva

Alla Giunti Odeon arriva lo scrittore Diego De Silva per presentare il suo ultimo libro ’I titoli di coda di una vita insieme’ (Einaudi) insieme a Marco Vichi. L’appuntamento è per domani alle 18,30, ingresso libero senza prenotazione. Scrittore, giornalista e sceneggiatore napoletano, De Silva ha pubblicato diversi libri tra cui il romanzo ’Certi bambini’ (Einaudi), premio selezione Campiello, da cui è stato tratto il film omonimo diretto dai fratelli Frazzi. con l’ultimo lavoro, senza rinunciare all’ironia che lo contraddistingue, come modo di illuminare ciò che conta, De Silva riesce a raccontare con forza il complicato groviglio di sentimenti che accompagnano da sempre la fine di un amore.