La figura di Savonarola . Letture al circolo

Domani alle 18 al Circolo Arci di Bivigliano si svolgerà "Indignati" la lettura-spettacolo tratta dalle prediche di Girolamo Savonarola con testo di Stefano Massini con la partecipazione di Suor Stefania Baldini, don Andrea Bigalli, don Fabio Masi, don Alessandro Santoro e Stefano Corsi all’arpa celtica. E a seguire ci sarà un apericena. "Indignati" è tratto dall’omonimo libro pubblicato da Edizioni Piagge, ma perché riproporre Savonarola oggi, 500 anni dopo? "Una possibile risposta - spiegano gli organizzatori - si trova nell’introduzione di don Andrea Gallo: ’era un profeta disarmato, non un tribuno, non uno fuori di testa; era una voce con il vangelo in mano che chiedeva ‘chi è che fa camminare i potenti? Non è il soffio del vento: siete voi’". Le letture saranno accompagnate da musiche composte ed eseguite all’arpa celtica da Stefano Corsi.