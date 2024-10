La Fiera scalda i motori tra le novità. Si punta a trecentomila visitatori

Tempo di fiera a Scandicci. Da sabato (inaugurazione alle 11 in piazzale della Resistenza) al 13 ottobre la manifestazione è pronta ad accogliere migliaia di visitatori nel centro città. Il titolo di quest’anno è "La Fiera cambia con te". La disposizione dei padiglioni quest’anno torna ad avvicinarsi verso piazza Togliatti (piazzetta rossa) e lungo la rete tramviaria (fermate De Andrè e Resistenza). Attese circa 300.000 persone nel giro di nove giorni, su un’area che si estende per 20.000 metri quadrati con 300 aziende impegnate.

"Una Fiera che chiude un ciclo degli ultimi anni – ha detto la sindaca, Claudia Sereni – comunque ricca di importanti novità. Chiederemo in un sondaggio opinioni e idee dei nostri cittadini sulla Fiera del futuro. Grande attenzione anche ai giovani, grazie alla presenza di Lucca Comics che ha accettato la sfida di fare un primo festival del gioco in Auditorium proprio all’interno di questa edizione, e col protagonismo della street art lungo via Pascoli. Sarà un’edizione preludio per un rilancio del rapporto tra la Fiera e la Città che vedremo nei prossimi anni".

Oltre ai tradizionali padiglioni, ci saranno anche due nuove aree: "Gola Gioconda" dedicato all’enogastronomia, con attività, incontri ed eventi, "Green Area", stand curato dall’amministrazione comunale di Scandicci e incentrato sul tema della sostenibilità che è ambientale, sociale ed economica.

"La Fiera – ha detto il vicesindaco, con delega alla fiera, Yuna Kashi Zadeh – ha ricevuto la certificazione di Legambiente per la sostenibilità ambientale e sociale". Piazzale della Resistenza vedrà l’allestimento di un grande villaggio dello sport totalmente rinnovato rispetto al passato, con tante attività a cui tutti potranno accedere per mettersi alla prova nelle varie discipline. Qui si troveranno un campo di padel, un campo di pickleball, una parete di 8 metri per arrampicata, i percorsi per bici. Il fierone? Giovedì 3 ottobre col serpentone di ambulanti in città. Fabrizio Morviducci