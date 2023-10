La fiaccolata per la pace. Comunità ebraica, manca il sì. In 500 in piazza per la Palestina

Alla fiaccolata per la pace, che lunedì arriverà fino al piazzale Michelangelo e a San Miniato al Monte, manca ancora l’adesione della comunità ebraica. L’iniziativa, nata dalla lettera dell’abate Bernardo Gianni per chiedere il cessate il fuoco in Terra Santa, ha raccolto molti consensi, sul piano politico e religioso. Hanno annunciato la partecipazione il sindaco Dario Nardella, il governatore Eugenio Giani, il Pd, Italia Viva, Azione con Milena Brath. Mentre un netto no è arrivato dell’Associazione Italia-Israele di Firenze con il suo presidente Emanuele Cocollini, che specifica: "Non sono state prese le distanze da Hamas da parte di alcuni partecipanti". E la comunità ebraica? Oggi si riunirà e, fatte salve le partecipazioni individuali, sarà presa la decisione sull’adesione o meno all’iniziativa. In questi giorni il dialogo è stato fitto, ma il momento è delicatissimo. Storia diversa sul versante musulmano: da parte sua l’imam Izzedin Elzir ha annunciato la sua partecipazione alla fiaccolata, ma tra i fedeli resiste una riserva che verrà sciolta solo poco prima dell’evento. Nel frattempo, ieri, sotto la pioggia battente, oltre 500 persone hanno partecipato in piazza Santa Maria Novella alla manifestazione per la Palestina, con Comunità palestinese, Comunità islamica e Giovani musulmani.

Tantissime bandiere della Palestina che hanno fatto da cornice, e tra gli striscioni esposti: ’Stop all’occupazione israeliana! Palestina libera!’ ed ancora ‘Fermate il genocidio a Gaza... Fermate i bombardamenti a Gazà. "Noi siamo per la pace, per una risoluzione pacifica del conflitto israelopalestinese. L’ultimo giorno di occupazione sarà il primo giorno di pace vera in Medio Oriente - ha detto Bilal della comunità Palestinese di

Firenze".