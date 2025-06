La festa dell’Avis: 50 anni di donazioni

Compie 50 la sezione Avis di Strada in Chianti. E per celebrare il mezzo secolo di vita, ha organizzato tre giorni di festeggiamenti che termineranno domani quando si terrà il raduno per le Consorelle al Centro Civico di Strada in Chianti. Poi sfilata per le vie del paese con la banda musicale G.Verdi di Impruneta e premiazione donatori benemeriti e cerimonia ufficiale. Nel pomeriggio, ancora musica ed eventi.

A raccontare i 50 anni dell’Avis, oggi presieduta da Andrea Vegni, è Paolo Mariani storico presidente dell’associazione. "Abbiamo iniziato nel 1975 su iniziativa di don Paolo Giannini molto sensibile al volontariato. Abbiamo iniziato con una vecchia autoemotea della Frates, poi siamo passati a Avis. I primi anni ci hanno aiutato sia Firenze sia Scandicci con una autoemoteca in piazza Landi che diventava una festa per il paese. Poi abbiamo attrezzato un centro di raccolta fisso al centro civico nel quale raccoglievamo oltre 30 sacche di sangue. In tutti questi anni abbiamo raccolto circa 18mila sacche di sangue e plasma".

Negli anni l’interesse dei donatori è andato a scemare, anche per scelte logistiche e burocratiche che non vanno incontro ai volontari. E "oggi raccogliamo in media 10/12 sacche al mese", conclude Mariani.

Andrea Settefonti