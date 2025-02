La donazione del Rotary per gli studenti

Contributi del Rotary per nuove strumenti per studemti con bisogni educativi speciali. Alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Duccio Becattini, del presidente Rotary San Casciano Chianti Stefano Gallastroni, dell’educatrice professionale Laura Dainelli e della responsabile dei servizi educativi del Comune Mariagrazia Tosi, sono state consegnate tre postazioni dedicate a ragazze e ragazzi con Dsa (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e Beals (Bisogni educativi speciali).

Grazie a questo contributo sono stati messi a disposizione strumenti innovativi, digitali e informatici, che permettono di studiare, approfondire la conoscenza e avanzare nel loro percorso formativo e didattico. Gli studenti sono stati dotati di tre pc con scanner e software, postazioni mobili e tre zaini. Tali supporti sono pensati per aiutare chi studia ad apprendere e a individuare un metodo di studio efficace e personalizzato.

"E’ un intervento che conferma la nostra mission a valenza sociale sul territorio e testimonia quanto il Rotary Club – ha commentato il presidente Stefano Gallastroni - abbia a cuore in modo concreto il rapporto con la comunità contribuendo a soddisfare specifici bisogni, in un ambito così delicato e importante come quello dell’istruzione".

Alla realizzazione del service hanno contribuito anche due aziende: Locando di Bologna e Riverpell di Impruneta. All’iniziativa era presente anche Annalisa Mazzoni titolare di Locando, nonché socia Rotary.