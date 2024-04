La difesa degli arenili. Progetto da 5 milioni

Nasce, con un finanziamento di oltre 5 milioni di euro, nell’ambito del programma Interreg Italia Francia Marittimo e coinvolge 14 realtà accademiche e territoriali nei due Stati, il progetto spiagge da ammirare contro gli effetti del cambiamento climatico sugli arenili tirrenici. Il progetto vuole accrescere la resilienza dell’ecosistema costiero per far fronte ai rischi del cambiamento climatico (erosione, eventi estremi, perdita di specie autoctone) mantenendone competitività e attrattività. Coordinato dalla Scuola Sant’Anna di Pisa (la rettrice Sabina Nuti in foto) , prevede la sperimentazione in 5 siti della costa tirrenica, tra cui Cecina (Livorno). I risultati confluiranno in una piattaforma informatica sviluppata dal Laboratorio di Ingegneria Marittima dell’Università di Firenze per consentire di comprendere gli effetti delle soluzioni applicate sul processo di mitigazione dei rischi climatici.