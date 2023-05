La dichiarazione dei redditi precompliata

Claudio

Miceli

Da martedì scorso le dichiarazioni già compilate dall’Agenzia delle Entrate potranno essere consultate, mentre da giovedì 11 sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi. In particolare, il contribuente accede ai seguenti documenti: dichiarazione dei redditi precompilata dell’anno precedente; elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa Il contribuente accede direttamente ai documenti utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione: Carta Nazionale dei Servizi (Cns) o identità Spid; Carta d’identità elettronica, Credenziali rilasciate dall’Agenzia; Credenziali rilasciate dall’Inps. L’Agenzia delle entrate inserisce nel 730 precompilato i dati degli oneri detraibili e deducibili e i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; contributi previdenziali e assistenziali; spese sanitarie e relativi rimborsi; spese veterinarie; spese universitarie, contributi versati alla previdenza complementare; spese funebri. Per l’elenco completo si rimanda al sito dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, varie operazioni, fra le quali accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio.

Le domande a: [email protected]