La cronaca in diretta sul web. Un sito dedicato al progetto e nuovi contenuti multimediali

Un’informazione attenta e autorevole, orientata verso una sempre più stretta integrazione tra prodotti tradizionali e new media, tra giornali di carta, edizioni digitali del quotidiano e portali internet delle testate giornalistiche. Strumenti con i quali potranno confrontarsi anche i giornalisti di Cronisti in classe, grazie al sito interamente dedicato al progetto.

Un sito che si arricchisce di contenuti multimediali e schede interattive per approfondire le tematiche del Campionato di giornalismo e sul quale sono disponibili strumenti di lavoro organizzati per scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Il link attraverso il quale collegarsi è il seguente: ilrestodelcarlino.cronistinclasse.it/materiali-didattici/

Tutti i materiali sono consultabili in digitale, scaricabili e stampabili. Il sito offre anche numerosi altri spunti, a partire dalla sezione dedicata all’educazione e sicurezza stradale con una guida docente e due schede interattive. Si tratta di uno degli argomenti di primaria importanza per far comprendere ai giovani e giovanissimi l’importanza di acquisire fin da ragazzi la consapevolezza di comportamenti corretti per non mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. E’ poi presente un sistema di “Guide“ intuitive e di facile consultazione. La prima è intitolata “Come scrivere un articolo di giornale“ e può essere utile per la realizzazione della pagina di “Cronisti in classe“.

Le altre fanno riferimento a tre macroaree di interesse e cioè Sostenibilità (La responsabilità per un pianeta più verde passa da tutti noi), Food (Mangiare bene, nel rispetto della natura e degli animali), Diversità e inclusione (L’uguaglianza passa attraverso le differenze).

Ma il sito svolge un ruolo fondamentale anche in rapporto al Campionato di giornalismo vero e proprio. Qui verranno infatti riprodotte, a partire da martedì 11 febbraio, tutte le pagine realizzate dalle scuole che partecipano a Cronisti in Classe e qui potranno essere votate per decretare il vincitore del premio collegato al più alto numero di preferenze ottenute online.

Ogni pagina sarà visibile nella sezione “Articoli“ nel giro di 48 ore dalla data di pubblicazione sul giornale cartaceo e sarà votabile per le due settimane successive, questo per consentire a tutte le classi identiche opportunità temporali di partecipazione al voto online indipendentemente dalla data di pubblicazione della pagina sul giornale cartaceo. Sarà possibile esprimere un solo voto da ciascun dispositivo registrato. Nella sezione “Classifiche“ si potrà tenere sotto controllo anche la graduatoria e il piazzamento provvisorio di tutte le classi. Per ciascuna città, al momento della premiazione finale a conclusione del progetto, verrà assegnato il “Premio Speciale Superclic“ destinato alla pagina più votata sul web.