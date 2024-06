La corsa di Locchi per Palazzo Vecchio: "Al volontariato l’1% della tassa di soggiorno"

Da più di 50 anni nel volontariato alla Misericordia, dove da 12 è presidente dell’Arciconfraternita di Campo di Marte, Alberto Locchi (nella foto), che fu già consigliere comunale con la lista civica di Giovanni Galli, ora ritenta la corsa per Palazzo Vecchio. "Ho accettato di candidarmi con Forza Italia dopo che me lo ha chiesto Marco Stella, anche se la mia elezione comporterebbe le dimissioni da presidente della Misericordia per incompatibilità di statuto – spiega – Sono contento di far parte della coalizione a sostegno di Eike Schmidt. Con lui ho trovato grande sintonia sul tema che più mi sta a cuore: l’attenzione al volontariato. Abbiamo fatto una riunione con Misericordie, Pubbliche assistenze e Croce rossa. La mia proposta è di devolvere l’1% della tassa di soggiorno a favore delle associazioni volontariato fiorentino, che lavorano molto anche sui turisti. Inoltre vorrei far aprire in Comune un ufficio che faciliti le problematiche del volontariato con la pubblica amministrazione". Oltre al volontariato, "manterrò la linea dell’altro mandato – continua l’azzurro – un lavoro prettamente civico e trasversale per mediare le istanze dei fiorentini con l’amministrazione pubblica: decoro, traffico, malfunzionamenti, buche". C.C.