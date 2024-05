La Corallina, il lifestyle in un paralume

Eva

Desiderio

Il loro primo lavoro di lifestyle è stato un paralume, con su dipinto un ramo di corallo. E forse in ricordo di un posto magico dove da giovani si sono conosciuti hanno voluto chiamare il loro brand, La Corallina, come la spiaggia vicino a Marina di Campo dove hanno voluto teneramente aprire ogni estate il loro negozio stagionale. Gioia Bernardini e Piero Castegnaro hanno iniziato la loro avventura nel decor nel 2010 e oggi hanno un marchio bello e fortunato che portano avanti con le figlie Valentina e Caterina, una che si occupa di retail e l’altra di grafica, insieme al marito di Valentina, Lorenzo Lambardi, che pensa all’amministrazione e all’e-commerce che sta volando. Un’azienda familiare e fiorentinissima con sede in via Aretina 37rosso, là dove un tempo c’era una camiceria, nel segno di una vera artigianalità che ha fatto grande Firenze e non deve scomparire. Quasi un passaggio di testimone nel segno del lavoro con le mani. Ma cosa c’è nel negozio-laboratorio de La Corallina? Sottopiatti a tema fiori, frutti, cieli, foglie, animali, coordinati per la tavola, vassoi trasformabili in continuazione, piccoli tavolini da arredo, scatole, cuscini con le stampe coordinate, paralumi a morivo canne di bambù e tante altre curiosità’. Tutte disegnate da Gioia e Piero, colti e amanti della natura e dei viaggi, che raccontano sui disegni dei paralumi le loro emozioni e gli stati d’animo, oggetti capace di trasformare una stanza come per magia e riempirla di colori. Cotone, lacca, sughero, carta, legno sono i materiali più usati che escono dal laboratorio che spunta da dietro la boutique a garanzia di una manualità vera che parte dal disegno e arriva all’oggetto per la casa. Molto belle anche le basi di ceramica dei paralumi fatte anche queste in modo artigianale da Dolfi a Montelupo. Insomma un insieme di energie positive e di serio lavoro di famiglie che amano ancora lavorare in modo indipendente e in Italia.