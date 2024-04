La città si prepara al Tour . Asfaltature in arrivo sulla Ss 67

Alla fine qualcosa resterà al territorio in termini di decoro e sicurezza. Come, spesso, accade nel momento in cui l’area in questione viene interessata da un grande evento. Così sarà anche in occasione del passaggio in Valdisieve del prossimo Tour de France. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha infatti approvato un accordo tra l’Ente ed i Comuni di Pontassieve e di Pelago, per la progettazione e realizzazione di interventi di asfaltatura della SS 67 "Tosco Romagnola", al fine di migliorarne la sicurezza in vista del passaggio del Tour. Nell’accordo di collaborazione relativo all’organizzazione del Grand Depart della prestigiosa corsa - che partirà da Firenze il 29 giugno, da Piazzale Michelangelo, e proseguirà in Emilia-Romagna ed in Piemonte - è previsto che gli Enti sottoscrittori si debbano coordinare con i Comuni nei quali è previsto il passaggio delle tappe per l’esecuzione dei lavori stradali prescritti da Amaury Sport Organisation, società francese titolare dei diritti di esclusiva relativi al Tour de France. Questo ai fini della sicurezza dei corridori. Ma, anche, dei cittadini che - passata la carovana - resteranno beneficiari degli interventi. Poiché il tratto di strada della SS 67 "Tosco Romagnola", di competenza comunale, che attraversa i Comuni di Pontassieve e di Pelago, presenta un manto stradale che necessita d’importanti interventi manutentivi, è stato definito un intervento di asfaltatura per un costo complessivo di 720mila euro, finanziato per 600mila dalla Città Metropolitana di Firenze, 60mila dal Comune di Pontassieve e 60 dal Comune di Pelago. La Grand Départ 2024 del Tour de France, in ragione della visibilità internazionale dell’evento, costituisce una grande opportunità per i territori toccati dalle tappe.