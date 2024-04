La città saluta Mitridate. Lo storico maresciallo raggiunge la pensione

Tempo di pensione per il maresciallo Gianni Mitridate, dal 2001 comandante della stazione dei carabinieri di Lastra a Signa. Marchigiano d’origine ma cresciuto a Perugia, Mitridate è arrivato a Lastra nel 1989, quando la stazione era guidata dal maresciallo Franceschini. Dal 1996 al 1997 è stato al nucleo informativo provinciale e quindi comandante del radiomobile di Signa dal 1997 al 2001. Proprio dal 2001 è diventato poi comandante della stazione lastrigiana, che ha guidato con grande capacità e determinazione, ma anche con la pacatezza e l’umanità che fanno spesso la differenza nei rapporti umani e istituzionali. È stato un vero e proprio punto di riferimento per il territorio, non solo nelle indagini che sono via via state necessarie sulle varie vicende di cronaca nera e nella difesa dell’ordine pubblico, ma anche nel contatto diretto con i cittadini e nel supporto a chi si trovava ad affrontare situazioni difficili. In caso di proteste e segnalazioni, è sempre stato disponibile al confronto, non negandosi mai in caso di assemblee. Ora si godrà la meritata pensione dividendosi fra la Toscana e la sua Umbria.