La città ricorda il vignettista: "Ciao Sergio" l’incontro all’Aurora

"Ciao Sergio", l’omaggio a Staino, mercoledì alle 20,45 al Teatro Aurora. Un evento voluto dalla famiglia e dal Comune , organizzato dalla Scuola di Musica con il contributo della Città Metropolitana e del Comune. La serata è presentata da Paolo Hendel e Daniela Morozzi, presenti Paola Turci, Ernesto Bassignano, Flaco Biondini, Maria Cassi, Vittorio Conti, Alessandro D’Alessandro, Annalisa Cuzzocrea, Monia Monni, Massimo Gramigni, Silvio Greco, Alessio Lega, Francesca Lorimer, Anna Meacci, Angelo Pelini, Marta Regoli, Chiara Riondino, David Riondino, Sergio Sacchi, Andrea Satta, Fulvia Serra, Caterina Staino, Ilaria Staino, Claudio Vanni, Peppe Voltarelli che in musica e parole ricorderanno Staino. In programma anche inserti dallo spettacolo "Concerto per matita e orchestra" su musiche swing ispirate alle strisce di Staino degli anni ‘80 e ‘90 contestualmente proiettate.