La città diventa capitale dell’oro verde

I campioni dell’extravergine, e i frequentatori del borgo ‘divino’. Scandicci diventa crocevia per i produttori di olio d’oliva e dei viticoltori di pregio con due eventi che si tengono all’auditorium del centro Rogers in questo e nel prossimo fine settimana. Due organizzazioni diverse, un solo luogo che si sta rivelando molto richiesto per questo genere di manifestazioni vista la facilità di parcheggio e di collegamento grazie alla tramvia.

Si comincia con l’olio extravergine da domani a domenica con la manifestazione Leonexpo che porta in città cinquanta produttori (per lo più piccoli coltivatori) di olio extravergine ultrapremium. Il massimo della qualità, in una tre giorni per gli appassionati dell’enogastronomia e degustatori dove sarà possibile scoprire specie autoctone poco conosciute come la Bella di Cerignola, l’Uovo di Piccione, il Leccio del Corno, l’Ogliarola Garganica o la Rasara, capaci di produrre oli raffinati, che solo poche realtà sul territorio nazionale sanno realizzare.

Nel weekend dall’1 al 3 marzo invece, saranno più di cento le aziende rappresentate a Borgo DiVino a Scandicci, il Wine Festival che torna per il terzo anno al Centro Rogers. In tutto saranno rappresentate 15 diverse regioni italiane oltre a interessanti proposte d’Oltralpe e un numero in crescita di produttori di distillati e gin in particolare. Tutte le info sulle aziende presenti e sui vini in degustazione sono disponibili sul sito www.borgo-divino.it.