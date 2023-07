La Cina è vicina Mostra e lezioni ai Gigli

Due realtà che si incontrano scambiandosi conoscenze artistiche e culturali: è il senso de "La via della seta" il ciclo di eventi dedicati all’interscambio culturale tra Cina e Occidente che trova il suo palcoscenico al centro I Gigli. Tante le proposte per l’estate. Fino al 9 luglio in Corte Lunga la mostra di opere realizzate da artisti orientali e occidentali, che permette uno scambio dinamico di culture e tecniche di pittura. I 12 artisti che espongono sono Julius Camilletti detto JulCam, Zhichao Wang, Annamaria Foglia, Tong Chuai, Elettra Nistri, Cinzio, Franca Cini, Ivana Gullo, Xiyu Guo, Youhong Chen, Fabrizio Da Prato. Il 9 luglio (16-19) si terrà un laboratorio di scrittura cinese rivolto ai bambini, che potranno assistere alla realizzazione dei loro nomi nell’antica scrittura cinese.