La Cina di oggi raccontata in 15 pellicole

La Cina contemporanea raccontata dalle luci del grande cinema di oggi, quello poco conosciuto in Europa e in Italia, in una ricognizione di storie, dalle periferie alle grande metropoli, dentro un’industria cinematografica che ha vissuto cambiamenti profondi e repentini, al pari con la società in cui si è sviluppato. Parte da qui la quarta edizione del ’FánHuā Chinese Film Festival’, il festival che propone il meglio della cinematografia cinese contemporanea, in 15 film dal 2 al 6 ottobre, al cinema La Compagnia. La manifestazione apre la ’50 Giorni di Cinema a Firenze’. Il titolo della rassegna significa in italiano ’Una varietà di fiori che sbocciano’ e fa riferimento con un’immagine poetica alla florida e variegata produzione di opere cinematografiche che si sta sviluppando in Cina: i film sono selezionati dal direttore artistico Paolo Bertolin, critico e curatore cinematografico, membro del comitato di selezione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il manifesto di quest’anno è dedicato alla maestosa figura del Drago verde, simbolo dell’anno 2024 nell’oroscopo cinese che rappresenta la forza, la fortuna e il benessere.

Inaugurazione della rassegna, il 2 ottobre (ore 21) con ’Snow Leopard’ (nella foto una scena), il film postumo del regista Pema Tseden, recentemente scomparso, mentre la chiusura con un omaggio alla famosa attrice Gong Li nel film ’A Soul Haunted by Painting’ a 30 anni dalla sua prima proiezione. Ospite del festival il regista Chen Yanqi che presenterà (il 5 ottobre) il suo film ’Day Tripper’, vincitore del Grand Prix al 38esimo ’Fribourg Film Festival’.