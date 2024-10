La Cgil: "Basta dissidi, allargare ai territori"

"I dissidi interni al management non mettano in discussione un progetto potenzialmente strategico per lo sviluppo futuro della Toscana, la qualificazione del lavoro, la sostenibilità delle tariffe e la qualità dei servizi erogati". Sulla Multiutility dei servizi toscani scende in campo anche la Cgil. Netta la presa di posizione, tutta incentrata sul processo di allargamento: "Di grande importanza - spiega il segretario Berni - la posizione espressa dalla maggioranza dei Comuni soci di rinunciare alla collocazione in Borsa.

Occorre un soggetto pubblico che guardi alla qualità del lavoro e dei servizi, e non a logiche puramente finanziare. È necessario discutere di un piano industriale e degli investimenti estendendo il ragionamento agli altri territori".

Operazione tutt’altro che scontata allargarsi a pezzi di territorio oltre la Toscana centrale. A sposare la creatura Multiutility in prima battuta sono stati i comuni - in ordine di quote - di Firenze, Prato, Pistoia e Empoli (province annesse), mosse dall’intento di investimenti a beneficio dei cittadini e tariffe su acqua, energia e rifiuti a prezzo quanto più contenuto.

L’allargamento, sulla carta, potrebbe partire da Siena e Arezzo, passando da Grosseto. Territori, tutti, che registrano, osservano l’evolversi con preoccupazione date le continue fibrillazioni.

In un secondo momento, il processo potrebbe riguardare la costa, con Livorno e Pisa. Quest’ultima, però, caldeggia uno scorporo del settore idrico. Voluto tanto dal sindaco Conti che dal Pd.