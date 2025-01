La cavalcata dei magi. Corteo e festa

Un’iniziativa in grado di raccogliere pubblico e visitatori ben oltre i confini della Valdisieve. Qualcosa che il Corteo Storico di Pontassieve - presieduto da Alessandro Sarti - ha sempre fatto ma che, quest’anno, si arricchisce di un ulteriore evento: quello della Cavalcata dei Magi, la cui prima edizione è in programma lunedì 6 gennaio, con partenza alle 14,30. L’appuntamento è promosso dai Comuni di Pontassieve e di Pelago, in collaborazione con il corteo storico Castel Sant’Angelo di Pontassieve. Una squadra che è riuscita a promuovere la rievocazione che ripercorre l’arrivo dei Re Magi nel giorno dell’Epifania. La rappresentazione avrà inizio proprio nel giorno dell’Epifania, alle 14,30 da piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve, e arriverà - dopo aver percorso le vie e il Borgo di Pontassieve e di San Francesco - in piazza Verdi a San Francesco.

I Re Magi, in abiti sontuosi e a cavallo, guideranno una sfilata animando le strade in un’atmosfera suggestiva. Oltre cento figuranti che arriveranno davanti alla Chiesa, dove si terrà l’offerta dei doni al Bambino Gesù, seguita dalla benedizione. Tutti i bambini riceveranno un omaggio speciale. Ad accompagnare l’evento, la Corale Renzo Mazzoni, guidata dal maestro Gabriele Spina. Per il territorio si tratterà di un vero e proprio evento, messo in piedi con il supporto di Proloco di Pontassieve, Proloco di Pelago, associazioni di categoria e gruppi di cavalieri del Lake Ranch. Insieme a loro Cavalieri ed Amazzoni del Mulino a Vento, Cavalieri di Vallebona, il Corteo Storico del Vino e del Contado di Rufina, il Centro Attività Turistica di Grassina e gli sbandieratori di Firenze, oltre che i figuranti del Corteo Storico Castel Sant’Angelo di Pontassieve.

Leonardo Bartoletti