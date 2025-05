La burocrazia mangiasoldi. In fumo 9mila euro l’anno: "E’ un mostro per le imprese"

Un "mostro che fagocita le imprese". Così ha definito la burocrazia il presidente di Cna Toscana, Luca Tonini (foto), intervenuto ieri a Firenze, all’Hotel Indigo, in occasione della presentazione del sesto osservatorio sulla burocrazia curato dall’associazione a livello nazionale. Ciascuna impresa, secondo lo studio, dedica circa 26,1 ore al mese – ovvero 313,3 ore all’anno – alla gestione delle pratiche amministrative, con un costo orario medio stimato di 29,4 euro. Il conto finale è salatissimo: 9.210 euro l’anno.

Da qui la proposta di Cna: 100 semplificazioni concrete, pensate per alleggerire il carico amministrativo su micro e piccole imprese senza ridurre tutele, controlli né gravare sulla finanza pubblica. Le semplificazioni proposte coinvolgono 29 comparti (tra cui tessile, edilizia, oreficeria e meccatronica) e incidono in Italia su 830mila imprese e 3,6 milioni di lavoratori. Se applicate tutte, anche ipotizzando un beneficio contenuto, ovvero solo mezz’ora risparmiata per ciascuna proposta, il tempo dedicato alla burocrazia da ogni impresa scenderebbe da 313 a 263 ore annue, con un risparmio medio di 1.459 euro a impresa. Su scala nazionale il costo complessivo si ridurrebbe da 43 a 36,2 miliardi di euro l’anno, pari all’1,7% del Pil. Il documento, dal titolo "100 semplificazioni per liberare le piccole imprese", è stato realizzato dal Dipartimento relazioni istituzionali e affari legislativi di Cna. Tra le cento proposte l’introduzione di un titolo abilitativo semplificato per attività come dehors, insegne e impianti fotovoltaici fino a 50 kW, la creazione di un portale unico nazionale per l’Autorizzazione unica ambientale e per la dichiarazione di conformità, e la digitalizzazione dei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione attraverso uno sportello unico Iintegrato.

mo.pi.